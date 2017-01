Vrouw belandt met scootmobiel in het water

(Foto: Romke Notenbomer/112groningen.nl)

Op de Feithsweg in Tolbert is maandagmorgen een vrouw op een scootmobiel van de weg geraakt en in een sloot beland. In deze sloot stond water.

Om 11.15 uur kreeg de hulpverleningsdienst de melding dat er een persoon in het water lag.



De vrouw is uit het water gered, maar het is onbekend hoe het met haar is.

Door: RTV Noord