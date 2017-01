Video: 'charismatische zeehond' maakt het goed

Het gaat goed met de zeldzame zeehond Walt die vorige week is binnengebracht bij zeehondencentrum Pieterburen. 'Hij mag al zwemmen en kan zelf zijn visjes vangen', zegt Sander van Dijk, woordvoerder van Pieterburen.

De vacht van Walt is nu bijna helemaal zwart, alleen de kont is nog wit. 'Hij is nu een soort Duo Penotti.'Toen Walt werd binnengebracht had hij net zoals andere huilers een witte vacht, maar doordat de zeehond melanisme heeft, krijgt hij een zwarte vacht. De afwijking is het tegenovergestelde van albinisme. 'Deze zeehond heeft charmisma. Hij kijkt mooi, heeft een mooie vacht en wil veel aandacht.'De zeehond, die nu nog in quarantaine zit, mag volgende week zijn vacht laten zien aan het publiek. Wanneer hij weer naar de zee mag, is nog niet duidelijk. 'Walt moet eerst goed op gewicht komen. Over ongeveer maand gaan we kijken of hij klaar is voor de zee.'Het zeehondencentrum Pieterburen heeft op dit moment 109 zeehonden opgevangen, een deel daarvan huilers en een deel zeehonden met longwormen. 'Het is zo druk door de hoeveelheid stormen, tijd van het jaar en veel contact tussen mensen en zeehonden.''Mensen melden een huiler al snel bij de opvang, terwijl de moeder misschien even weg is om eten te halen. Omdat er dan mensen in de buurt zijn bij de zeehond, komen moeders niet altijd terug.' Daarna vangt de crèche de zeehonden op.'Samen met staatsbosbeheer en lokale vrijwilligers zijn we op Vlieland in de weer om dit probleem aan te kaarten, bijvoorbeeld door filmpjes te tonen op de boot. De meldingen van huilers wordt daar minder.'