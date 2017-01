'Darmbacterie op hartcentrum UMCG lijkt te stabiliseren'

(Foto: Groningen in Beeld/Jaap Elevelt)

Het aantal patienten in het hartcentrum van het UMCG met de besmettelijke darmbacterie VRE is opgelopen van zestien naar 23.

Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis is deze stijging zoals voorzien, omdat er meer patienten zijn getest. Dan is het logisch dat er ook meer gevonden wordt. Ook is de bacterie alleen bij patienten op het hartcentrum gevonden en niet daarbuiten. 'Het lijkt te stabiliseren.'

Ongevoelig

De bacterie is ongevaarlijk voor gezonde mensen, maar de bacterie kan tot infecties leiden bij ernstig zieke mensen. De bacterie is ook nog eens ongevoelig voor vrijwel alle antibiotica.

Desinfectiemaatregelen



De besmette patienten liggen in isolatie en het ziekenhuis neemt desinfectiemaatregelen. Op het moment dat er een nieuwe besmetting is geconstateerd worden ook de patienten getest die bij hem in de buurt zijn geweest.

Elke namiddag bespreken artsen de situatie op het hartcentrum en bekijken ze welke maatregelen nog nodig zijn.

