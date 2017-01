Raadsman gaswinning gaat spreekuur houden in bevingsgebied

Onafhankelijk Raadsman Gaswinning Leendert Klaassen gaat twee keer in de week een spreekuur houden in het aardbevingsgebied. Het gaat om een proef van een half jaar.

Op dinsdag en donderdag zitten vanaf deze week consulenten van de raadsman in het gemeentehuis van Loppersum. Inwoners van het aardbevingsgebied kunnen zich daar melden met hun klachten over de schade-afhandeling en de gang van zaken rond het versterken van woningen.Volgens Klaassen in het van belang dat er persoonlijk contact is. 'Ik vind het belangrijk dat Groningers op een laagdrempelige manier bij ons terecht kunnen. Wij zetten ons dagelijks in om de klachten zo goed mogelijk te laten oplossen. Elkaar in de ogen kijken kan daarbij helpen,' licht de raadsman toe.In de zomer wordt bekeken of de proef met de inloopspreekuren een vervolg krijgt.