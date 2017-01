Sauwerders willen gebouw buurtsuper kopen

Nog even, en dan moet het gebouw van de buurtsuper in Sauwerd in het bezit zijn van de dorpsbewoners. De Dorpen coöperatie Reitdiepdal wil het pand kopen.

Inwoners van Sauwerd runnen sinds vorig jaar al zelf de plaatselijke supermarkt. De vorige eigenaren zagen er geen heil meer in. Er zijn nu vooral lokale producten in de winkel te vinden.De coöperatie wil graag het gebouw kopen omdat ze zo meer subsidies en fondsen kunnen werven en aanpassingen kunnen doen. 'We willen het pand verduurzamen' legt Hylke Zijlstra uit. De voorzitter van de Dorpen coöperatie wil dat het geld wat geïnvesteerd wordt ten goede komt aan de supermarkt. Een deel gaat nu nog op aan de particuliere verhuurder.Als het pand eenmaal in het bezit is van de coöperatie moet deze weer volledig open gaan. Er zijn nu aangepaste openingstijden en ook het assortiment is beperkt. 'We denken dat het rendabel is om de supermarkt zelf te runnen', vertelt Zijlstra. Hij heeft onderzoek onder de inwoners gedaan en het merendeel heeft aangegeven te willen blijven winkelen in Sauwerd.De coöperatie kan ook worden gesteund door dorpsbewoners, voor 20 euro per jaar. De gesprekken over de aankoop van de supermarkt lopen nog. Dorpelingen runnen eigen supermarkt in Sauwerd (2016) Gemeente Winsum helpt buurtsuper en museum (2013)