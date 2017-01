Zorggroep Groningen bundelt de revalidatie van ouderen in Maartenshof

Zorggroep Groningen gaat alle revalidatiezorg aan ouderen op één plek concentreren. Het gaat om ouderen die moeten revalideren na bijvoorbeeld een operatie of een hersenbloeding.

Ouderen die revalidatiezorg nodig hebben kunnen bij zorggroep Groningen nu nog op twee locaties terecht: Innersdijk in Ten Boer en Maartenshof in Groningen. Vanaf volgende maand wordt al deze zorg gebundeld in Maartenshof.Door de revalidatiezorg onder één dak te brengen wil Zorggroep Groningen de kwaliteit verbeteren. Tweede reden is dat zorgverzekeraars een minimum aantal patiënten eisen; dat aantal kan alleen worden gehaald door de revalidatiezorg te concentreren op één locatie.Revaliderende ouderen die nu nog in Innersdijk verblijven, verhuizen naar Maartenshof. Op de locatie Innersdijk in Ten Boer verblijven ouderen met een psychische of lichamelijk aandoening totdat de nieuwbouw van Innersdijk in de stad Groningen klaar is.