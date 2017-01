Automobilisten laten auto staan en gebruiken OV-probeerkaart naar Groningen

(Foto: Groninger Bereikbaar)

Een groep van zestig forenzen heeft maandag de auto laten staan en is met de OV-probeerkaart naar Groningen gereisd. De OV-probeerkaart is het initiatief van samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar.

De groep reist drie weken gratis met de bus of trein naar hun werk in de stad Groningen. Groningen Bereikbaar is met dit initiatief begonnen om automobilisten uit de spits halen.



Alle werknemers en bedrijven in de stad Groningen die met de auto naar hun werk reizen kunnen gebruikmaken van deze actie.



Persoonlijk advies

Groningen Bereikbaarheid stelt maximaal honderd kaarten beschikbaar per proefperiode en geeft iedereen een persoonlijk reisadvies. De actie met de OV-probeerkaart duurt een jaar en is in samenwerking met Qbuzz en Arriva.

Door: RTV Noord Correctie melden