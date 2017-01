OPINIE: 'Het geeft niks als de Tesla-campagne mislukt'

'Briljant!' vindt opiniemaker en ondernemer Ronald Mulder de campagne om Tesla naar het Noorden te trekken. Precies de goede toon en sfeer. Heel wat beter dan de calimero-reflex die andere noordelijke kopstukken keer op keer tonen, aldus Mulder.

Een jaar of tien geleden brainstormden een paar vrienden van me een kandidaat-slagzin bij elkaar voor de marketing van de provincie Drenthe: 'Drenthe, lekker saai!' Ik vond het briljant: het sloot aan bij het beeld dat mensen toch al van Drenthe hadden, maar gaf daar een positieve draai aan.Saai, maar dan wel lekker saai. Mensen die ongehaast en met aandacht leven. Bossen waar het echt stil is en 's nachts echt donker. Dat soort dingen. Maar helaas, onze zuiderburen kozen voor de nietszeggende slogan 'Da's nou Drenthe', die enkele jaren later werd opgevolgd door het al even nietszeggende 'Drenthe doet je wat'.Ik moest hieraan denken toen ik deze maand de campagne zag die een Tesla-fabriek naar noord-Nederland moet halen. We are Top Dutch, is daar de pay off. Ook dat sluit slim aan bij het bestaande beeld - het Hoge Noorden - en geeft daar een positieve draai aan. Top.De hele campagne is trouwens positief. Het benadrukt sterke punten, zet zich nergens tegen af en bevat tegelijkertijd humor en bescheidenheid. Erg knap. De campagne is ook nog eens gemaakt met beperkte middelen en in eendrachtige samenwerking tussen allerlei Groningers, Friezen en Drenten, uit zowel overheid als bedrijfsleven.De kans dat Tesla wordt binnengehaald is natuurlijk uiterst klein. Als ik Tesla-baas Elon Musk was, zou ik überhaupt niet voor Nederland kiezen. Nederland bungelt onderaan de Europese ranglijst als het gaat om de transitie naar schone energie. We zijn ernstig verslaafd aan kolen, olie en gas.Wanneer je naar het oosten rijdt, kun je de Duitse grens van verre zien liggen: dat is waar de windmolens beginnen. Zou het mijn missie zijn om de wereld duurzaam te maken, dan zou ik natuurlijk niet kiezen voor zo'n vies landje.Het mooie van de Top Dutch-campagne is dat het niet erg is als het niet lukt. Tesla binnenhalen zou geweldig zijn, maar als dat niet gebeurt is er geen schade. Integendeel. Het beeld van Noord-Nederland is heel subtiel een beetje bijgesteld in de goede richting.Helaas werd dat onmiddellijk weer tenietgedaan door Jacques Tichelaar, de Drentse Commissaris van de Koning en door Cor Zijderveld, voorzitter van de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta. Tichelaar wil het nieuwe datacentrum van de Belastingdienst naar het Noorden halen, omdat 'Het Rijk meer oog moet hebben voor het versterken van zwakkere regio's'.Zijderveld pleit voor investeringen in waterstof-infrastructuur om 'de ereschuld van Nederland aan Groningen in te lossen'. Dat gaat allebei ook niet gebeuren, maar in tegenstelling tot de Tesla-campagne richt het wél schade aan. Het schetst (weer) het beeld van het Noorden als zwakke en zielige regio, waarbij je maar beter uit de buurt kunt blijven.Het is het oude noordelijke Calimero-syndroom. Kijk nog eens goed naar die tekenfilmpjes, zou ik zeggen. Calimero vangt nooit iets.