OM eist cel voor digitale drugshandel

(Foto: RTV Noord)

Een 37-jarige Stadjer hangt voor 'moderne drugshandel' een celstraf boven het hoofd van vijftien maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk.

Volgens het Openbaar Ministerie werden de drugs digitaal verhandeld: de bestellingen werden gedaan via internet en vervolgens per post verstuurd.



Bitcoin

Het OM vermoedt dat de drugs werden betaald met bitcoins: een digitaal betaalmiddel, buiten de bank om. Dit betalingverkeer is niet direct zichtbaar en daarom geliefd bij criminelen. Hard bewijs dat op deze manier is betaald, ontbreekt.



De geëiste celstraf is niet alleen voor drugshandel- en bezit, maar ook een diefstal in een bouwmarkt.



Voorraad

Een anonieme tip bracht de handel aan het licht. In de woning van de Groninger werd begin 2015 een grote hoeveelheid drugs in vele vormen en maten aangetroffen. Ook lag 3500 euro aan contact geld in het huis van de Stadjer. De drugs waren voor eigen gebruik, zei de Stadjer.



Aannames

De advocaat van de verdachte vindt dat zijn cliënt niet mag worden veroordeeld op basis van aannames en een dossier zonder bewijs: 'Hooguit een werkstraf voor drugsbezit'.



De rechtbank in Groningen doet 6 februari uitspraak.

Door: RTV Noord Correctie melden