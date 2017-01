Tunesiër krijgt anderhalf jaar cel voor steekpartij azc Bellingwolde

De 34-jarige man uit Tunesië die in september een 25-jarige man uit Iran met een aardappelschilmes in het bovenbeen stak moet anderhalf jaar de cel in. Tegen de man werd twee weken geleden hetzelfde geëist.

Beiden hadden ruzie over een joint. De Tunesiër was boos, omdat hij van de Iraniër een joint had gekocht, waar geen marihuana in zat. Hij voelde zich bedonderd. Het slachtoffer zelf vindt dat het anti-homogeweld was, maar dat werd door het slachtoffer met klem ontkend.De rechtbank vindt dat de Tunesiër in een opwelling heeft gehandeld. 'Er is hier geen sprake van poging tot moord', aldus de rechter. Ook heeft de man volgens de rechtbank niet de bedoeling gehad de ander te doden. De man wordt daarom veroordeeld voor poging tot zware mishandeling.De zaak kreeg afgelopen december veel aandacht toen homohulporganisatie LGBT Asylum Support aan de bel trok, omdat het slachtoffer spreekt van anti-homogeweld. De rechtbank gaat hier in de uitspraak niet op in.De advocaat van de verdachte gaf twee weken geleden in de rechtbank aan hier uiterst verbaasd over te zijn. 'De argumenten die later werden gebracht, dat het anti-homogweld zou zijn, hebben ons zeer verbaasd. Zeker omdat mijn cliënt zelf ook homo is.' Ook het Openbaar Ministerie ging uit van een drugsruzie en dat de steekpartij niet te maken had met de geaardheid van het slachtoffer.De Tunesiër kampt met zowel psychische als verslavingsproblemen. Zo gebruikte hij cocaïne, heroïne, marihuana en alcohol. Volgens deskundigen vertoont de man tekenen van schizofrenie, maar kunnen deze klachten ook gekomen door het vele drugsgebruik van de man.De Tunesiër heeft in Nederland geen strafblad. De rechters vinden de daad toch ernstig genoeg om de man te veroordelen tot een lange celstraf. Daarnaast moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van 2700 euro betalen.