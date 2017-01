Milieudienst Groningen redt spullen van overleden zoontje

(Foto: Milieudienst Groningen)

Wat doe je als je een zak vol met dierbare spullen per ongeluk in ondergrondse afvalcontainer gooit? Het overkwam een vrouw in de Groningse wijk de Hoogte. Ze gooide pardoes een zak met spullen van haar overleden zoontje weg.

De vrouw stuurde maandagochtend een dringend mailtje naar de Mileudienst in de stad. Yvonne van der Klei, van Milieudienst Groningen, zocht zo snel mogelijk contact met de vrouw, zodat de ophaalservice contact met haar kon opnemen.



Inspecteren

De ophaalservice heeft alle zaken uit de container gehaald, zodat de vrouw ze één voor één kon inspecteren. Uiteindelijk heeft de vrouw de spullen van haar overleden zoontje gevonden.



Veel verzoeken

Voor de Milieudienst is het incident geen bijzonderheid. 'Het gebeurt elke week dat we een verzoek krijgen om waardevolle spullen uit een container te halen.' We zoeken dat ook elke keer uit', zegt woordvoerder Mirjam van de Feen.

Door: RTV Noord Correctie melden