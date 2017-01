Eigenaar drie loslopende paarden gevonden

De paarden in Opende (Foto: Ingezonden foto/ 112 Marum)

Bij de familie Dijkstra aan de Kaleweg bij Opende stonden ze vanmorgen zomaar in het weiland: drie paarden.

Van wie ze zijn weet mevrouw Dijkstra niet. Een belrondje door de buurt heeft niets opgeleverd. 'We hopen dat de eigenaar zich snel meldt. Zo lang ze hier lopen houden we ze in de gaten.'



De drie paarden, twee zwarte en een bruine, verkeren in goede gezondheid.



Mysterie opgelost

Even na het bericht op onze website, is het mysterie opgelost. De paarden waren vannacht losgebroken uit een weiland in Veenbos. De eigenaar meldde zich direct bij de familie Dijkstra. De paarden zijn weer opgehaald. Dijkstra: 'Mijn dochter vond het geweldig, maar nu moet ik haar teleurstellen dat ze er niet meer zijn. Goed dat ze weer terecht zijn.'

Door: RTV Noord Correctie melden