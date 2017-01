'Geen idee hoe ik aan 50 single sokken kom!'

'Ik heb geen idee hoe ik ze allemaal kwijt raak! Kleine sokken, grote sokken, dikke, dunne, hoge en teensokken': Jacqueline van Beek uit Groningen heeft van zeker vijftig paar sokken nog maar één sok.

Reden voor haar om een oproepje te doen op Facebook . 'Ik heb ontzettend veel single sokken, kan iemand deze gebruiken voor een kunstproject of iets anders leuks?'Veel mensen herkennen het probleem van de stadjer, die moeder is van drie kinderen. 'Daar heb ik een wasmand vol van', reageert Natascha. En ook Thijs is een sloddervos, pardon, heeft het probleem: 'Ik jammer genoeg ook.'Jacqueline vindt het helemaal niet erg om verschillende sokken te dragen. 'Nee hoor. Het maakt mij niks uit. Ik heb vaak twee verschillend gekleurde dikke sokken aan. Altijd zwarte aan is ook zo saai. Maar ja, met volleybal lachten ze me uit hoor. Tja, twee dezelfde sokken is toch de norm, haha.'Nu moest het er toch maar van komen: de single sokken mogen de deur uit. 'Op een gegeven moment kan je ze niet meer uitzoeken. Daar word je onrustig van.'Van Beek heeft geen idee wie al die sokken kan gebruiken, maar goed: 'Ik heb een hele grote lade vol. Ik vind het ook zo zonde om ze zomaar weg te doen.'Johny Jansen heeft wel een ideetje: 'Misschien een idee om een datingsite voor sokken te beginnen?'