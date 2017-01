De sloop van dierenpark Emmen is begonnen

In Emmen is vandaag begonnen met de sloop van het oude dierenpark. De slopers beginnen met de oude dierenverblijven.

'De gebouwen laten we zoveel mogelijk nog staan. Daar kun je andere functies in onderbrengen. Maar bijvoorbeeld de tijgerkooi of de bavianenrots, daar kun je verder weinig mee', zegt wethouder Jisse Otter.Volgens Otter wordt ook de overkapping van de kassa's bij de entree gesloopt. De kassa's zelf waren al eerder weggehaald. De overkapping ontneemt nu het uitzicht op de entree van het park.Het oude dierenpark wordt omgetoverd tot een zogeheten 'mensenpark'. 'Het moet een soort broedplaats worden voor innovatie, ambachtelijkheid en kunst en cultuur. Dat moet hier allemaal samenkomen', aldus de wethouder. Otter denkt dat het zo'n vijf tot tien jaar duurt totdat het park klaar is.Het oude dierenpark had vorig jaar te kampen met grootschalige vernielingen. Maar daarna bleef het rustig. 'Na vorig jaar Pinksteren is het met de vernielingen gelukkig meegevallen. De panden zijn allemaal beveiligd.'Toch is deze maand ingebroken bij een goud- en zilversmid die in het oude dierenpark zit. Ondernemers pleiten nu voor cameratoezicht. 'We gaan kijken hoe we dat probleem gaan oppakken. Het is ook een beetje de eigen verantwoordelijkheid voor ondernemers die hier zitten', zegt Otter.Ook gistermiddag werd nog een groepje jongeren het park uitgestuurd door de politie. Een wijkagent twittert dat het baldadige groepje tafels op het ijs gooide. De jongeren hebben een gebiedsverbod gekregen en de politie heeft hun ouders ingelicht.