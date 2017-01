Onderzoeker UMCG: 'E-health is in Nederland nog beperkt'

E-health, digitale toepassingen in de zorg, staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Dat zegt Maarten Lahr, onderzoeker e-health toepassingen in het UMCG in Groningen.

Het is de nationale week van de e-health, een initiatief van het ministerie van VWS en het Platform voor InformatieSamenleving (ECP). Het doel is om mensen er meer bekend mee te maken. Volgens Lahr geen overbodige luxe, omdat ook veel artsen nog te weinig van de mogelijkheden weten.Er zijn wel bekende voorbeelden van e-health, zoals de virtual realitybril waarmee patiënten zich tijdens een pijnlijke behandeling in een andere wereld kunnen wanen. Of het overleg dat artsen via de computer samen kunnen hebben over patiënten met ingewikkelde diagnoses. Maar projecten zijn 'nog kleinschalig en afhankelijk van een enthousiast iemand die de kar trekt.'Een van de projecten in het Noorden is van het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Daar meten patiënten met hartfalen thuis zelf hun bloeddruk en gewicht. De gegevens vullen ze elke dag in op een programma op hun televisie. De arts krijgt de gegevens van tweehonderd patiënten binnen en het systeem geeft zelf aan of er iets afwijkends is. Zo kan direct worden ingegrepen en erger worden voorkomen.Op die manier is er veel meer mogelijk, maar Lahr wijst op een groot probleem: de financiering. Ziekenhuizen krijgen van zorgverzekeraars betaald voor het aantal behandelingen dat ze doen. Als steeds meer ziektes voorkomen kunnen worden, lopen ze bijvoorbeeld op die hartafdeling in Emmen inkomsten mis. De zorgverzekeraars betalen nu wel een bedrag voor iedere patiënt die het systeem thuis gebruikt, maar het weegt nog niet op tegen de inkomsten die het ziekenhuis niet binnen krijgt.Digitale projecten kunnen volgens Lahr pas succesvol worden als de financiering beter is geregeld. Daarom loopt er een Europees onderzoek naar oplossingen voor de financiën. Ook zijn er onderzoeken naar wat je van een patiënt kan verwachten. Kan een diabetespatient bijvoorbeeld af van de standaardccontroles en alleen naar het ziekenhuis komen als de situatie verslechtert? Daarvoor zou hij zelf een medisch dossier moeten bijhouden, maar het is de vraag of iedereen dat kan.Lahr schetst het probleem dat artsen wel een idee kunnen hebben, maar niet weten hoe ze dat moeten omzetten in IT. Ziekenhuizen en bedrijven moeten samen de kennis ontwikkelen, aldus Lahr. Probleem is ook dat er binnen instellingen als het UMCG geen centraal loket is waar artsen met vragen over e-health terecht kunnen.Woensdag is er in het UMCG in het kader van de e-healthweek een symposium.