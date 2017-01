Bijzondere brief voor historische vereniging

(Foto: RTV Noord/ Okki Smit)

De Historische Vereninging Hoogezand-Sappemeer heeft een bijzondere brief in handen gekregen. De brief stamt uit 1945 en is van Hendrika van der Beek die vanuit Hoogezand naar haar verloofde in Rotterdam schreef over de bevrijding.

De brief maakt onderdeel uit van een boekje met tien bladzijdes. Via een schoonzoon van Hendrika is de brief bij de vereniging gekomen. 'Gelukkig was de schoonzoon zo helder bij geest om dit ons toe te sturen', zegt Wim Rozema secretaris van de vereninging.



Hongerwinter

Hendrika van der Beek kwam zelf uit Rotterdam, maar door de hongerwinter kwam ze samen met haar broertje terecht bij de familie Veldwachter-Blauw in Hoogezand. Hier sterkte ze aan. Haar verloofde bleef achter in Rotterdam.



Gebeurtenissen in Hoogezand

In de brief schrijft ze dat ze haar verloofde ontzettend mist. Tussen de regels door schrijft ze ook wat er gebeurde in Hoogezand. Bijvoorbeeld dat de brug bij hotel Faber, waar nu een kruispunt is met stoplichten, na een aantal pogingen werd opgeblazen door de Duitsers die zich terugtrokken.



Teruglezen

De secretaris van de Historische Vereniging Hoogezand-Sappemeer heeft de brief al helemaal uitgetypt. Binnenkort is het verhaal van Hendrika te lezen in op de site van de vereniging.



Hendrika van der Beek overleefde de oorlog, maar leeft inmiddels niet meer.

Door: RTV Noord Correctie melden