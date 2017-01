Be Quick hoeft geen punten in te leveren

Be Quick kan voorlopig opgelucht ademhalen. De derdedivisionist krijgt net als een groot aantal andere clubs geen puntenaftrek. De voetbalbond dreigde met deze maatregel omdat de vereniging niet voldoet aan de licentie-eisen.

Een van de voorwaarden is dat er drie contractspelers bij de eerste selectie zitten. Be Quick weigert hierin mee te gaan en gaf eerder al aan tot het uiterste te gaan om puntenaftrek te voorkomen.Naast Be Quick zijn er nog twintig clubs die niet aan de licentie-eis willen of kunnen voldoen. Afgelopen donderdag is er overleg geweest met de KNVB en de verenigingen. Tijdens die bijeenkomst is afgesproken dat de bond de voorwaarden nog eens onder de loep neemt.