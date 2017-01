Ronald zoekt rattengif in Beerta

(Foto: RTV Noord)

Ophef in Beerta. In meerdere straten is daar dit weekend rattengif gevonden. Althans dat melden verontruste inwoners via Facebook.

Ronald is in Beerta op onderzoek uitgegaan.



Ligt er inderdaad rattengif op straat? En is de onrust inderdaad groot?

Door: RTV Noord Correctie melden