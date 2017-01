Marianne Timmer is klaar voor de Weissensee: 'Gaan met die banaan!'

Ze werd twee keer olympisch kampioene op de 1000 meter en één keer op de 1500 meter. Dinsdagmorgen gaat schaatsster Marianne Timmer op de Oostenrijkse Weissensee het ijs op voor een veel langere tocht: 100 kilometer. Ze heeft er zin in: 'Gaan met die banaan!'

'Ik heb 25 jaar langebaanschaatsen gedaan en hoorde zo vaak verhalen over de Weissensee. Dat het uniek is, een mooie beleving. Dat wil ik nu zelf ervaren.'Timmer reisde vorige week al af naar Oostenrijk, om te wennen aan het natuurijs. 'Het ijs ziet er mooi uit. Maar het is hier nogal koud. Het vroor vandaag veertien graden, ik had erg koude tenen.'De schaatsers op de Weissensee kunnen ook kiezen voor een tocht van 200 kilometer, maar dat wordt Timmer te gek. 'Van 1000 meter naar 100 kilometer vind ik al een heel grote stap', lacht ze. 'De laatste 25 kilometer worden het zwaarst, denk ik. Als klein meisje reed ik wel tochten van 30, 45 kilometer door het Groninger land. Maar nu een echte grotemensenafstand.'Timmer rijdt op de Weissensee in een groepje, met onder anderen een aantal marathonrijders. 'We willen wel een beetje doorrijden, maar gaan zeker geen risico's nemen. Het is niet de bedoeling dat er mensen over de kop gaan of met een gebroken pols over de streep komen.'