Groningen krijgt Nespresso-winkel

(Foto: Joe Shlabotnik/ Flickr CC)

De vele koffietentjes en -winkeltjes in de Oude Kijk in 't Jatstraat en verder in de stad Groningen, krijgen er een concurrent van naam bij. Nespresso opent een winkel in de stad.

Door: RTV Noord Correctie melden