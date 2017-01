Nog onduidelijkheid over aanpak kapotte spoorbrug bij Weener

De Duitse spoorwegen gaan voorlopig door met het plan om de zwaar beschadigde spoorbrug over de Eems bij Weener te herstellen. De brug wordt in oorspronkelijke staat hersteld. Wel worden de mogelijkheden onderzocht of er een alternatieve oplossing mogelijk is.

De Deutsche Bahn heeft dat maandagmiddag laten weten nadat in Hannover topoverleg was met het Duitse ministerie van Verkeer en de Meyer Werft in Papenburg. De drie partijen zijn het er wel over eens dat nieuwbouw als draai-of klapbrug de voorkeur heeft. De brug is belangrijk in de spoorverbinding Groningen - Leer.De brug in oorspronkelijke staat herstellen zou betekenen dat er zo'n vijftig dagen in het jaar geen spoorverkeer mogelijk is. De brug moet er telkens worden uitgetakeld als er een cruiseschip van de Meyer Werft doorheen gaat. Een beweegbare brug met een grotere doorvaartopening zou dat oplossen.Maar zover is het dus nog niet. Bovendien zou het bij een compleet nieuwe brug langer duren voordat het planning- en vergunningtraject is afgerond. Bij monde van directeur Karel Groen wees de Eems Dollard Regio al op dat gevaar. Voordat er weer een trein overheen kan, is het in ieder geval 2021. Ook bij een brug die alleen vernieuwd wordt.Het ministerie, de Meyer Werft en de spoorwegen komen op 20 maart opnieuw bij elkaar om 'de nog openstaande vragen te bediscussiëren'.