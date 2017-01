Agent herkent cocaïne-dealer niet met zekerheid; vrijspraak

(Foto: SXC.hu)

Een 37-jarige Stadjer is voor het dealen van cocaíne in Delfzijl vrijgesproken. De officier van justitie eiste twee weken geleden drie maanden cel. De rechtbank vond dat er niet voldoende bewijs is geleverd.

De Stadjer had volgens het Openbaar Ministerie in februari 2014 honderd gram cocaïne geleverd in een kroeg in Delfzijl. De kopers waren undercoveragenten.



Onderzoek

In het onderzoek werden afgeluisterde telefoongesprekken en camerabeelden gebruikt. En één van de agenten herkende 'vrijwel met zekerheid' de verkoper als de Stadjer die eerder met de politie in aanraking is geweest.



'Niet voor de volle honderd procent'

De agent herkende de man niet gelijk, maar moest eerst de camerabeelden met het politiesysteem vergelijken. Ook toen herkende hij de man 'niet voor de volle honderd procent'. En dit is onvoldoende, vinden de rechters.



Omvangrijk drugsonderzoek

De zaak is onderdeel van een omvangrijk drugsonderzoek. Ook de kroegbaas is verdachte. Wanneer die zaak wordt behandeld, is nog niet bekend.

