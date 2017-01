Gemeenteraad is aan zet over bijstandwerkers bij PostNL

De gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer gaat zich buigen over het conflict tussen vakbond FNV en wethouder Peter Verschuren. Dat draait om mensen met een bijstanduitkering die bij PostNL aan het werk gezet worden. Beide partijen kwamen er maandag in een tweede gesprek niet uit.

De vakbond is tegen de constructie, waarbij mensen in de bijstand zonder salaris werk doen bij PostNL. Wie weigert, riskeert een korting op de uitkering van de gemeente.'De FNV bekijkt het heel principieel. En dat snap ik ook', zegt wethouder Verschuren. 'Maar ik heb een andere verantwoordelijkheid. Ik wil mensen die langdurig buiten de arbeidsmarkt staan weer kans op een baan geven. En daarvoor is PostNL een mooi traject.'Wilma Nieveen van de FNV is 'verre van tevreden'. 'We leggen dit nu voor aan de gemeenteraad.''Ik heb beloofd dat ik het hele verhaal voor de gemeenteraad op papier zet', aldus Verschuren.