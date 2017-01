Er komen meer bezoekers naar de Groningse bibliotheken

(Foto: Flickr/Kevin Wong)

De bibliotheken in onze provincie hebben een goed jaar achter de rug. Het aantal bezoekers steeg naar 1,56 miljoen, verspreid over 43 locaties. Dat is een toename van 3,7 procent.





Digitaal uitgebreid

De bibliotheken gaan steeds meer digitaal. Naast het lenen van e-books, kunnen leden inmiddels ook online cursussen volgen en luisterboeken beluisteren via een app.



Lees ook:



- Minima kunnen gratis boeken lenen met Stadjerspas

- Lopend Vuur: Ik kom nooit meer bij de bieb

- Nooit meer een boete betalen voor een te laat ingeleverd boek Ook online gaat het goed met de bibliotheken. Het aantal bezoekers van de website steeg naar 431.000, een stijging van vier procent.De bibliotheken gaan steeds meer digitaal. Naast het lenen van e-books, kunnen leden inmiddels ook online cursussen volgen en luisterboeken beluisteren via een app.

Door: RTV Noord Correctie melden