Man met 'onverzadigbare interesse in afwijkende seks' moet de cel in

(Foto: RTV Noord)

Een 49-jarige man uit Groningen is voor het verzamelen van kinder- en dierenporno veroordeeld tot vier maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. De man is een hardnekkige kinderpornoverzamelaar. Daarom vinden de rechters dat hij ook nog 180 uur moet werken.

De man verzamelde de verboden afbeeldingen vanaf oktober 2014 tot april 2015. Een anonieme melder zorgde ervoor dat de politie hem op het spoor kwam. De Stadjer had 6750 plaatjes met kinderporno en 38 met dierenseks. In de woning vonden de agenten bovendien munitie.



Eerder veroordeeld voor bezit kinderporno

De man is eerder veroordeeld voor het bezit van inderporno. Hij zei dat de afbeeldingen nog restanten waren van zijn eerdere veroordeling. Onzin, volgens de rechtbank.



Verplichte behandeling

De man heeft volgens deskundigen een 'onverzadigbare interesse in afwijkende seks'. Hij moet zich verplicht laten behandelen. De computers van de man worden regelmatig doorgelicht, om herhaling te voorkomen.

