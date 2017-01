Twijfel blijft over locatie brandweerkazerne Haren

De Harener politieke partijen Gezond Verstand Haren en VVD hebben nog steeds twijfels over de locatiekeuze van de brandweerkazerne aan de Westerse Drift. 'De gemeenteraad kan alsnog op zijn besluit terugkomen', aldus Meinard Wolters van coalitiepartij Gezond Verstand Haren.

Wat betreft Gezond Verstand moet het college zo snel mogelijk met de omwonenden van de Westerse Drift gaan praten over een passende oplossing. 'Als het aan mij zou liggen moet het stationsgebied weer in beeld komen als locatie voor de nieuwe kazerne', zegt fractievoorzitter Wolters. 'Maar je kan ook kijken naar een andere positionering van de kazerne aan de Westerse Drift zodat er minder geluidsoverlast gaat plaatsvinden.'De VVD is stelliger wat betreft de aangewezen locatie. 'Haren kan geen gebied in de dorpskern aanwijzen als industriële zone,' zegt Ietje Jacobs namens haar partij. 'Volgens mij willen wij een brandweerkazerne binnen de wettelijke kaders. Buurtbewoners stellen dat dat niet lukt'.Jacobs maakt zich zorgen over die uitspraak van buurtbewoners, maar wil het eerst nog wel even afwachten. 'Het kan natuurlijk ook zijn dat de stelling van de omwonenden weerlegd gaat worden.'Anderhalf jaar na de besluitvorming laait de brandweersoap weer op in Haren. In oktober 2015 besloot de gemeenteraad dat de Veiligheidsregio op de huidige plek een nieuwe kazerne kon bouwen.De kazerne is nu gekoppeld aan de gemeentewerf. De Veiligheidsregio wil de nieuwe kazerne loskoppelen van de gemeentewerf. Om dat te realiseren moet de gemeente een extra uitgave doen.Toen die loskoppeling werd besproken tijdens de laatste raadscommissie waren het buurtbewoners van de Westerse Drift die nogmaals aandacht vroegen voor de locatiekeuze van de kazerne. Ze willen een nieuwe kazerne aan de Westerse Drift alsnog dwarsbomen, voordat de raad geld gaat uitgeven aan de loskoppeling van gemeentewerf en kazerne.D66, GroenLinks, PvdA en CDA stemden in 2015 voor nieuwbouw op de huidige locatie. Nu de omwonenden het argument van de industriële zone aanvoeren zijn ze nog niet gaan twijfelen. Ze verdiepen zich de komende week opnieuw in de materie.Volgende week wordt er over de kazerne gesproken in de gemeenteraad.