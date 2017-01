RIVM waarschuwt voor smogvorming

(Foto: Longfonds)

In onze provincie is de komende dagen kans op smog, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Omdat er weinig wind staat, blijf de smog hangen en is de luchtkwaliteit onvoldoende.





Mogelijk klachten door smog

Ook kinderen, ouderen en mensen die een flinke inspanning leveren kunnen door de smog klachten krijgen.



Door: RTV Noord