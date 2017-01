Bouwen 20.000 woningen in Stad is 'een gigantische opgave'

De stad Groningen wil de komende jaren 20.000 extra woningen bouwen, om zo het hoofd te bieden aan de bevolkingsgroei. In 2030 telt Stad naar verwachting ruim 24.000 inwoners meer dan nu. 'Een gigantische opgave', volgens wethouder Roeland van der Schaaf.

Groningen gaat bouwen, om 'Amsterdamse toestanden' te voorkomen. Dat wil zeggen: lange wachtlijsten en voor grote groepen mensen onbetaalbare woningen. 'Als we niet flink gaan bouwen, loop je dat risico', zegt Van der Schaaf (PvdA) in Noord Vandaag 'Vooral in de populaire wijken net rond het centrum loop je dan het risico dat je heel veel geld moet betalen, of de juiste connecties moet hebben om daar te kunnen wonen. Dat willen we niet. Groningen is een gemengde stad: studenten, ouderen, laag- of hoogopgeleid. Daar heb je een goed functionerende woningmarkt voor nodig.''Aan de randen van de stad, met Meerstad en Reitdiep, zitten we wel goed. De grote vraag zit hem met name in wonen rond het centrum. Dan zullen we vooral verouderde bedrijventerreinen moeten ombouwen.'Aan partijen die de woningen willen bouwen is in elk geval geen gebrek, zegt Van der Schaaf. 'De marktpartijen en de woningcorporaties staan echt in de rij op dit moment.'