Beloning voor gouden tip in moordzaak Sietze Grave

Wie lost de moord op de 82-jarige Sietze Grave uit Winschoten op? Het Openbaar Ministerie looft 15.000 euro uit voor de gouden tip. De bejaarde man werd vorig jaar augustus om het leven gebracht in zijn woning aan de Hyacintstraat.

De politie deelt woensdag flyers uit in de omgeving van de woning van het slachtoffer. 'Het team heeft nog een aantal vragen', aldus politiewoordvoerder Nathalie Schubart. 'Zo zijn we op zoek naar een vrouw die een paar dagen na de moord een portemonnee heeft weggegooid. Dat was in de omgeving van de Hyacintstraat, we willen graag met deze vrouw in contact komen.'Daarnaast is de politie op zoek naar een tweede vrouw. Zij is in de nacht van de moord samen met twee mannen gezien in de directe omgeving van de woning van het slachtoffer. 'Bovendien willen we graag weten wat er met het geld en de sieraden van het slachtoffer is gebeurd. Wie weet waar de sieraden gebleven zijn?'Dat de politie vijf maanden na de moord op Sietze Grave alsnog met vragen komt, zegt volgens Schubart niets over het onderzoek. 'Het onderzoek zit zeker niet vast. We hebben nog voldoende aanknopingspunten. Deze vragen staan nog open en door het verspreiden van de flyer hopen we daar alsnog antwoord op te krijgen.'Naast sporenonderzoek in- en rondom de woning is er de afgelopen maanden een groot aantal getuigen gehoord. Arrestaties zijn er nog niet verricht. 'Er zijn wel een aantal interessante personen naar voren gekomen in het onderzoek. We kijken nu of we deze mensen met de moord in verband kunnen brengen.'Wie informatie heeft over de dood van Sietze Grave kan contact opnemen met de politie op 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.