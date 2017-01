Alexander Brouwer is succesvol op Haags Sportgala

Beachvolleyballer Alexander Brouwer is een Groninger, maar samen met zijn partner Robert Meeuwsen mag hij zich nu een jaar lang 'Sportploeg van het jaar' van Den Haag noemen.

Het duo kreeg de prijs op het Haags Sportgala, vanwege de bronzen medaille bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.En er was meer succes voor het koppel Brouwer/Meeuwsen, want hun trainer Gijs Ronnes viel ook in de prijzen. Ronnes werd uitgeroepen tot 'Coach van het jaar'.