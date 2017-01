Vrachtwagen zit klem onder Emmaviaduct

Een vrachtwagen is maandagavond vast komen te zitten onder het Emmaviaduct in Groningen. Het gaat op die plek wel vaker mis. De maximale doorrijhoogte is drie meter.

De chauffeur reed over een parkeerplaats onder het viaduct, die alleen voor personenauto's is bedoeld. Of de wagen beschadigd is geraakt, is niet bekend.In mei vorig jaar reed een bus op dezelfde plek onder het viaduct door. Ook die kwam vast te zitten. Het dak raakte helemaal vernield. Die bus nam overigens een afslag te vroeg. Een paar meter verderop is een busbaan onder het viaduct door. Die is wel hoog genoeg.