Oud-Veendammer Wim Pijbes gaat kunst financieel steunen

Oud-Veendammer Wim Pijbes heeft een stichting opgericht om kunst en cultuur te ondersteunen, dat meldt het NRC. Na zijn vertrek als directeur van het Rijksmuseum, was Pijbes directeur van een museum in Wassenaar. Daar stapte hij na een paar weken al op.

De nieuwe stichtinggaat investeren in kunst en cultuur in Rotterdam. Ze is mede opgericht door een miljardairsfamilie, schrijft de krant . Die familie Van der Vorm heeft tweederde van de aandelen van een investeringsmaatschappij.Pijbes was jarenlang de gevierd directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam, dat hij door een grootschalige verbouwing loodste. In september ging hij aan de slag bij het nieuwe Museum Voorlinden in Wassenaar. Eind september stapte hij op omdat het 'anders was gelopen dan gewenst'.De oud-Veendammer is niet onbekend in Rotterdam. Tot 2008 was hij directeur van de Kunsthal in de havenstad.