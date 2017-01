Brand legt auto in de as

(Foto: 112 Groningen/Martin Nuver) (Foto: 112 Groningen/Martin Nuver)

Aan de Gideonweg in de stad Groningen is maandagavond een auto uitgebrand.

De twee inzittenden konden zich op tijd in veiligheid brengen. Van de auto is weinig meer over.



Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Door: RTV Noord Correctie melden