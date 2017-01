Opsporing Verzocht toont foto schutter Thialf

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan het schietincident waarbij de geboren Groninger Bert Jonker gewond raakte.

De directeur van ingenieursbureau Clafis werd op zaterdag 7 januari bij ijsstadion Thialf in Heerenveen in zijn hand geschoten. De aanleiding was een zakelijk geschil.De schutter is sindsdien spoorloos. De politie toont dinsdagavond in Opsporing Verzocht een foto van de dader om achter zijn verblijfplaats te komen.