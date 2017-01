De redding van het voetbal?

Jeugdvoetbal met minder spelers op kleinere velden. Dat plan gaat door, maakte de KNVB afgelopen week bekend. Clubs hebben hun bedenkingen:meer materialen, meer scheidsrechters dus een groter beroep op vrijwilligers. Maar met dit plan gaat het niveau omhoog, zegt de voetbalbond. Eens, Beter Weters?

Goed, gaan we weer. Mini cursus talentontwikkeling. Binnen het voetbal leren sporters het beste in oefeningen met weerstand waarin ze veel voetbalacties maken (veel balcontacten, veel schieten, veel passeren, veel passes, veel vrijlopen en veel duels winnen). Succes ervaren. Verder is het van belang te beseffen dat wedstrijden hinderlijke onderbrekingen zijn van de trainingen.Als je toch wilt veranderen is de keuze van de KNVB om op kleinere velden en met minder spelers te gaan spelen prima. Clubs moeten dat logistiek maar regelen. Als die mannetjes zónder scheidsrechter gaan spelen is dat probleem ook getackeld. Gaat op het schoolplein ook prima zonder scheidsrechter. Alle voetbalprofessoren zeggen toch dat de jeugd het beste leert op straat. Dit is de kans.De KNVB heeft een plan gelanceerd waarbij de jeugd jonger dan 12 jaar op een kleiner veld gaat spelen, met minder spelers per team. Op deze wijze moet het niveau van de spelers naar een hoger plan. Op het eerste oog geen gek plan, maar telkens als er een bond aan te pas komt gaan bij mij de alarmbellen rinkelen.De hamvraag is: hoe komt het dat het niveau van de spelers te laag is. Het antwoord: de kinderen mogen niet spelen. Regels, hoge verwachtingen opgelegd door ouders en begeleiders. Trainers die hun tactiek belangrijk(er) vinden. Is hier al een oplossing voor?Prima zaak dat de KNVB het jeugdvoetbal op een nieuwe leest gaat schoeien. Wie dat niet wil zien, heeft geen visie en/of heeft zelf nooit vier tegen vier gespeeld. Minder spelers in het veld betekent meer balcontacten en dat is wat elke voetballer wil, zo veel mogelijk aan de bal zijn. Dat scheelt het nogal wat of je de bal met 21 anderen moet delen of met slechts zeven. Als trainer bij de senioren van VAKO liet ik ook vaak vier tegen vier spelen. De beleving en het plezier is dan het meest intens. Bij de 'grote partijen' kan het minuten duren alvorens je een bal krijgt. Vooral de mindere goden worden veelal overgeslagen.Vooral voor de kleintjes is het een uitkomst. Die jongens en meisjes hebben op grote velden niks te zoeken. Geef een kind een bal en hij/zij gaat er mee aan de haal. Voor afspelen, zoals zijn/haar leider wil, heeft het geen oor. Lekker pingelen, dat is wat ze willen. Het komt het dichtst in de buurt van het klassieke straatvoetbal. Daar word je trouwens op termijn ook betere voetballer van. Het leren combineren is van latere orde. Met vier tegen vier kunnen ze zich heerlijk uitleven. Is ook geen scheidsrechter bij nodig. En ja, als een club zegt dat het geen extra kleine doeltjes kan betalen, moet die zich serieus beraden over opheffing.Voor 70% van de kids zal het besluit van de KNVB positief zijn. Deze kinderen hebben voordeel bij een klein veld, ze zijn vaker aan de bal met kleine groepen. De echte talenten (30%?) zouden wel op een groter veld moeten spelen, dat zou bij de talenten training dan kunnen.Begrijpelijk is de reactie van de verenigingen, minder spelers op een veld/per uur betekent voor hen veel meer kosten. Het zou chique zijn van de KNVB dat hier ook een bijdrage voor komt (uitdaging). Ik denk niet dat door deze actie er meer talenten komen boven drijven. De breedtesport wordt meer bediend.Een auto stond geparkeerd bij ons in de straat. De voorbanden stonden wat scheef. Ik schoot er een bal tegen aan en zag precies hoe hij terugkwam, hoe ik hem mee moest nemen middels een één twee. Een bal met effect op een stoeprand het liefst met een stuit voor dat die er op klapte. Een gerichte pas geven tussen twee passerende fietsers door. De bal uit de lucht dood leggen voor een passerende auto. Het in één keer met de volle wreef knallen op een putje waar normaal water in stroomde na een fikse regenbui, het uiteindelijke doel. Gewoon met plastic schoenen met gaten erin door de armoede.Dag in dag uit was ik er mee bezig gezamenlijk met vriendjes uit de buurt. En dat zonder regels, zonder scheidsrechter, zonder een betweterende trainer met een lullig boekje in de hand, zonder blèrende ouders, zonder zogenaamde voetbaljournalisten, zonder foxsport, zonder analysten en zonder begeleiding. Correcties onderling waren er niet. Alleen maar waardering als je het lukte. Hoe je dat merkte, nou gewoon je werd met voetje als eerste gekozen door de jongens. Dat was je status. Als de KNVB daar heen wil hebben ze mijn zegen. Snap je dit verhaal niet? Dan zou ik een andere sport kiezen.Toen ik eind september het KNVB-rapport 'winnaars van morgen' las werd ik aardig enthousiast. De voetbalbond erkent tenminste de problemen: gebrek aan winnaarsmentaliteit, meer focus op pressing, omschakeling en fysiek. Door bij de jongste jeugd op kleinere veldjes en met kleinere teams te gaan spelen wordt er een begin gemaakt om deze problemen aan te pakken. Ik ben er dan ook van overtuigd dat het Nederlandse voetbal weer terugkomt op een goed niveau. Dan moet de KNVB wel blijven innoveren en vooral de wetenschap erbij blijven betrekken.Maar zijn we hier in Nederland niet te laat? Ruim tien jaar geleden hervormde de Belgische voetbalbond het jeugdvoetbal. Ook in Duitsland gebeurde dit jaren geleden en kijk waar beide landen nu staan. Eigenlijk is het al schandalig dat wij hier in Nederland zo laat achter de muziek aanlopen. Maar aan de andere kant; beter te laat dan nooit.