Op de A28 bij Haren richting Groningen zijn dinsdagochtend vijf auto's op elkaar gebotst. Alle personen zijn uit de auto. Eén persoon heeft nekklachten, meldt de politie. Of er meerdere gewonden zijn, is niet bekend.

Onduidelijk is hoe het ongeluk kon gebeuren. Door het ongeluk is een file ontstaan van Haren richting Groningen. Volgens de ANWB is de file inmiddels 7 kilometer lang.