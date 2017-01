Verdachten dwingen vervolging schietende agenten af

Drie politiemannen, van wie één uit Groningen, staan dinsdag in Leeuwarden terecht, omdat ze ruim drie jaar geleden geschoten hebben op een auto met daarin twee verdachten.

Het Openbaar Ministerie wilde de agenten eerst niet vervolgen, maar de beschoten verdachten hebben dat via de rechter afgedwongen. De agenten wordt nu 'poging tot doodslag in vereniging' ten laste gelegd.Volgens advocaat Hans Anker, die de agenten bijstaat, achtervolgden zijn cliënten twee broers. Die hadden een vrouw bedreigd en waren daarna op de vlucht geslagen. 'De mannen negeerden alle stoptekens en vertoonden levensgevaarlijk gedrag in het verkeer', aldus Anker. 'Op een gegeven moment heeft de politie geprobeerd de auto tot stoppen te dwingen.'Naar aanleiding van een zaak in Limburg, waarbij een agent twee jaar gevangenisstraf kreeg, is discussie ontstaan of dergelijke voorvallen wel in het strafrecht thuishoren. 'Die straf werd later namelijk vernietigd door het Gerechtshof in Den Bosch', stelt Anker. 'Er ligt nu een wetsvoorstel van de minister om specifieke bepalingen voor politieagenten in het leven te roepen.'De laatste jaren is het vaker gebeurd dat agenten zich bij de rechter moesten verantwoorden. 'In de meeste gevallen gaat de politieagent vrijuit', aldus Anker. 'Maar er zijn ook gevallen waarbij men zich niet heeft gehouden aan de ambtsinstructie, waarin staat wanneer je gebruik mag maken van een vuurwapen.'