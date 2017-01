150 kippen gevangen na vrachtwagenbrand op A7 (update)

Op de A7 tussen Hoogkerk en Leek is dinsdagochtend een vrachtwagen met tienduizend kippen in brand gevlogen.

Daardoor was de snelweg voor verkeer richting Drachten enige tijd gestremd. Rond tien uur was de weg weer open.Circa honderdvijftig kippen liepen los rond in de buurt van de vrachtwagen, maar zijn inmiddels gevangen. De andere kippen die de brand hebben overleefd, zijn er volgens een brandweerwoordvoerder niet best aan toe. Ze hebben veel rook binnengekregen en ijskoud bluswater over zich heen gekregen.De oorzaak van de brand is niet bekend.