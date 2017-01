Vrachtwagen staat in brand op A7

(Foto: Robert Jalink)

Op de A7 tussen Leek en Marum is dinsdagochtend een vrachtwagen in brand gevlogen. Verkeer van Groningen richting Drachten moet rekening houden met vertraging.

Alle rijstroken zijn dicht.



Wat de oorzaak van de brand is, is niet bekend.



Later meer...

Door: RTV Noord