Moderne spoorbrug bij Weener? Dan betaalt Groningen mee

Een moderne, alternatieve spoorbrug bij Weener in Duitsland, kost 45 miljoen euro. De provincie Groningen wordt geacht daaraan mee te betalen.

Voorlopig gaan het ministerie van Economische Zaken in Nedersaksen en de Duitse spoorwegen Deutsche Bahn uit van een reparatie van de spoorbrug die in december 2015 werd aangevaren door een vrachtschip . Voor die reparatie is 30 miljoen euro beschikbaar.Met name cruiseschipmaker Meyer Werft opteert echter voor het neerzetten van een totaal nieuwe spoorbrug die open draait of open klapt. Zo kunnen cruiseschepen eenvoudiger over de Eems varen.In een overleg in Hannover maandag werd duidelijk dat die optie 45 miljoen euro kost, weet Dagblad van het Noorden . Naast de provincie Groningen worden ook Landkreis Leer en Meyer Werft gevraagd mee te betalen. De cruiseschipmaker geeft aan daarvan 1 miljoen euro te willen betalen. Wat het aandeel van Groningen zou moeten zijn, is onbekend.Op 20 maart zit het Gronigse taskforce om tafel met het ministerie, Meyer Werft en de spoorwegen om de situatie verder te bespreken. Voordat er weer een trein over de brug heen kan, is het in ieder geval 2021.