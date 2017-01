Lopend Vuur: Van mijn stukje vlees blijven ze af

We moeten met z'n allen minder vlees eten en minder alcohol en frisdrank drinken.

Dat is beter voor het milieu en voor onze eigen gezondheid. Dat stelt het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.Volgens het RIVM is minder consumeren essentieel, anders haalt Nederland de klimaatdoelstellingen niet. De uitstoot van broeikasgassen door onze voedselconsumptie moet beperkt worden, vindt het RIVM.Het instituut laat weten dat onze huidige eetgewoonten verspillend, milieubelastend en ongezond zijn.Wat doe jij? Laat je voortaan wat vaker je vlees staan en ga je er bewuster mee om? Of moeten ze niet aan je dagelijkse stukje vlees komen?Als je klaagt, waar klaag je dan over? We waarderen het enorm dat je meepraat! Dat kan via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Vrijdag was het Lopend Vuur: Een dag niet klagen? Dat lukt mij niet! 61,11 procent van de Groningers (1.746 stemmen) is het daarmee oneens.