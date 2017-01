'De stille beving', een film over de aanslag op de schoonheid van Groningen'

Annemarie Heite en haar gezin uit Bedum zijn thuis twee jaar lang gevolgd door 24 camera's, die waren opgehangen in hun boerderij en schuur. Het resultaat is de documentaire 'De stille beving' over de gevolgen van de aardbevingen.

De familie Heite woonde in een monumentale kop-hals-rompboerderij uit 1837. Die boerderij is afgelopen november gesloopt, omdat hij vol zat met scheuren door de aardbevingen. Het gezin woont nu in een noodwoning. Hoewel er een bedrag van de NAM ligt voor de bouw van een nieuwe boerderij, is Heite nog in gesprek met een aannemer om alles rond te krijgen.Heite heeft 'De stille beving' inmiddels op haar laptop kunnen bekijken. 'Het is ingrijpend. Je ziet de seizoenen wisselen en je realiseert je hoe lang je al in de ellende zit.'Regisseur Piet Hein van der Hoek is een geboren Groninger, maar hij woont al jaren in Amsterdam. Hij wilde een documentaire maken over de aardbevingen, omdat er volgens hem in de rest van ons land weinig begrip is voor de situatie in onze provincie. 'Als er een beving is, besteden de media er wel aandacht aan, maar een dag later zijn ze weer weg. De gevolgen van de bevingen voor de Groningers komen niet aan bod.' Van der Hoek besloot tweeduizend Groningers een brief te sturen met de vraag of ze mee wilden werken aan een documentaire. De familie Heite wilde dat wel.Volgens Van der Hoek is 'De stille beving' een film, waarin het verhaal zichzelf vertelt. 'Je ziet de bevingen, maar ook wat ze doen met de mensen. De dochters van Heite die 11 en 13 jaar zijn, hebben zelf beelden gemaakt met een kleine camera. De boerderij is ook een 'levend' iets. Je ziet de marters en de uilen en je hoort hoe de schuur kraakt. Het gaat dus niet alleen om de mensen, maar ook om de aanslag die wordt gedaan op de boerderij en de omgeving, de schoonheid van Groningen.'Heite wil met de documentaire maar één ding bereiken: Nederland. 'Ik ben wel vaker in het NOS Journaal of bij RTL Late Night geweest, maar het is moeilijk om in een paar minuten uit te leggen wat hier gebeurt. De film laat ook bij lange na niet zien in wat voor hel wij hebben geleefd, maar ik hoop dat Nederland wakker wordt geschud. Dit is namelijk niet alleen ons verhaal, maar het verhaal van ontzettend veel mensen in Groningen.''De stille beving' gaat zondag om 17:00 uur in première in het Groninger Forum aan het Hereplein in de stad. Om 20:30 uur is de film daar nogmaals te zien. RTV Noord zendt 'De stille beving' uit op zondag 12 februari.