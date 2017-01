Trump-filmpje van Lubach gaat de hele wereld over

Dat het tv-programma van Arjen Lubach weer is begonnen, weet inmiddels de hele wereld. Een filmpje voor de Amerikaanse president Donald Trump, waarin Nederland wordt geïntroduceerd, is inmiddels bijna 25 miljoen keer bekeken.

Wereldwijde sites als het Amerikaanse Buzzfeed hebben een artikel over het filmpje geschreven. Mede daardoor zal het aantal kijkers zo groot zijn. Via Youtube zijn er bijna 2 miljoen kijkers, via Facebook meer dan 23 miljoen.'Trump kunnen we beter te vriend houden', zegt de Groningse Lubach in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. 'Daarom stellen wij ons landje aan hem voor, op een manier die hem het meest zal aanspreken.'Het filmpje toont allerlei kenmerken van Nederland, opgelepeld in het Amerikaans door een stem die op die van Trump lijkt. 'We've got Ponypark Slagharen, that has got to be the best ponypark in the world, it's true. They're the best pony's. You can ride them, you can date them. You can grab 'm by the pony.'Ook wordt onder anderen minister Jetta Klijnsma op de hak genomen: 'She's from the Ministry of Silly Walks.'