Man betrapt met vals paspoort op Groningen Airport Eelde

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Op Groningen Airport Eelde is maandag een man met een vervalst paspoort aangehouden.

Het gaat om een 31-jarige Turkse man. Hij wilde op het vliegtuig naar Engeland stappen, maar viel door de mand toen zijn paspoort werd gecontroleerd. De man bleek illegaal in ons land te zijn.



Na zijn aanhouding heeft hij volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee asiel aangevraagd. De man zit momenteel nog vast. Daarna moet hij zich vervoegen bij het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel.



Volgens woordvoerder Stan Verberkt van Groningen Airport Eelde gebeurt het enkele keren per jaar dat mensen met een vervalst paspoort op het vliegveld worden aangehouden.

