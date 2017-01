Donar boerde goed in 2016

(Foto: RTV Noord)

Donar heeft het in seizoen 2015-2016 zowel in sportief als in financieel opzicht goed gedaan. Na een stroeve start werd aan het eind van de rit de vijfde landstitel binnengehaald. Bovendien werd het seizoen afgesloten met een positief resultaat van bijna 63.000 euro.

Donar speelde het vorig seizoen 24 thuiswedstrijden. Die trokken gemiddeld ruim 3100 toeschouwers naar Martiniplaza. Verder was er een toename van het aantal leden van de Basketball Business Club: van 163 naar 176.



Het team van Donar begon wisselvallig aan het seizoen 2015-2016. Zo ging de wedstrijd om de Supercup tegen Den Bosch verloren en vloog Donar in de eerste bekerwedstrijd tegen Apollo uit het toernooi. De spelers en de nieuwe coach Erik Braal moesten aan elkaar wennen, maar na enkele spelerswisselingen groeide het team en ging Donar beter spelen. De finale in de play-offs om de landstitel tegen Landstede werd overtuigend met 4-1 gewonnen.

Door: RTV Noord Correctie melden