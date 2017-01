Komt er een debat over nieuwe hoogspanningskabels door de provincie?

Komt er een Kamerdebat over de nieuwe, hogere hoogspanningskabels die door de provincie van de Eemshaven tot industrieterrein Vierverlaten lopen? Dat bepaalt de Tweede Kamer dinsdagmiddag.

'Laten ze het nu zitten, dan wordt het lastig', zegt Erik de Waal van de Natuur- en Milieufederatie in Groningen, één van de zestien natuur- en bewonersorganisaties die strijden voor een alternatief plan. Zij willen de verkabeling zoveel mogelijk onder de grond. De masten van de nieuwe kabels zijn twintig meter hoger dan de huidige. Ook de kabels zijn forser. De aanpassingen zijn nodig voor de verwerking van (meer) groene energie.Minister Kamp van Economische Zaken maakte afgelopen december duidelijk dat hij wil vasthouden aan de bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten, op nagenoeg dezelfde locatie als de huidige kabels. Volgens hem worden de meeste woningen en gebouwen nu ontzien en lopen kabels zelden over gebouwen.Volgens netbeheerder TenneT zou tien kilometer van het Groningse tracé ondergronds kunnen worden aangelegd, maar de kosten daarvan bedragen ruim honderd miljoen euro extra. Omdat het traject daardoor ook vertraging zou oplopen, wuifde minister Kamp de ondergrondse wens in december weg.De organisaties houden echter vast aan hun wens. Afgelopen zaterdag was er een protestactie tegen de huidige plannen. 'We willen de kabels ondergronds waar het kan', zegt Marco Glastra van Het Groninger Landschap. 'In de gebieden met weidevogels en bij kwetsbare landschappen. Maar we willen ook dat het tracé er komt in samenspraak met boeren en bewoners, dat we het echt met elkaar maken.'Volgens De Waal is er een aardige kans dat de Tweede Kamer besluit dat er een debat over de hoogspanningsverbinding moet komen. 'We hebben het CDA in ieder geval mee. Daarna is het natuurlijk de vraag wanneer en waar de kwestie wordt besproken.'Lukt het niet op de politieke manier, dan volgt een ander spel. 'Als de minister zijn plannen doorzet, heeft hij tegenstand van zestien organisaties en acht gemeenten. Ook de provincie steunt ons. In het uiterste geval gaan we naar de Raad van State. Ik denk zelfs dat we daar een goede kans hebben om zo'n procedure te winnen.'Het is volgens De Waal niet het beste scenario: 'Op dit moment dringt de tijd nog niet om de nieuwe kabels aan te leggen, maar met zo'n procedure komt de aanleg al snel acht jaar in het slop. Daar heeft niemand baat bij. We zetten in op het beste hoogspanningstracé mogelijk mét de politiek.'