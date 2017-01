Eis: celstraf voor stiekem filmen van douchende meisjes

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Tegen een 34-jarige Stadjer is acht maanden cel geëist voor het maken van kinderporno. De helft van de straf zou voorwaardelijk moeten zijn. Hij filmde stiekem twee meisjes die in zijn badkamer aan het douchen waren.

Het ging om een dochtertje van een vriend van hem, die tijdelijk bij hem woonde. Zij kwam weleens langs en nam een vriendinnetje mee. Als ze gingen douchen, rommelde de Stadjer eerst een tijdje in de badkamer.



Dat viel de vader van een van de meisjes op en hij ging daarom op onderzoek uit. Hij vond tussen de was een tas met daarin een kleine camera. Daarop tipte de vader de politie.



Eerdere veroordeling

De Stadjer ontkent, maar de officier van justitie gelooft hem niet. De man is in 2012 al eens veroordeeld voor kinderporno. De officier eist daarom een celstraf, een verplichte behandeling en een regelmatige controle van de computers van de Stadjer.



De rechter doet over twee weken uitspraak.

