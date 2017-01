Monteurs garage Broekhuis krijgen regeling voor vrije dagen

De Volvo-dealer van Broekhuis in Groningen (Foto: Google Streetview)

Monteurs van de Broekhuis-garages met tientallen vestigingen in Nederland waaronder in Groningen krijgen een eigen 'Broekhuis-regeling' voor vrije dagen. Dat gebeurt nadat er meerdere keren actie is gevoerd.

Verplichten werken in weekenden

Broekhuis kampt met een tekort aan monteurs. Daarom werden ADV-dagen afgepakt. Ook moest er verplicht in het weekend worden gewerkt.



Met vakbond FNV Metaal is afgesproken dat dit nu van de baan is. De monteurs die hun ADV-dagen kwijt waren, krijgen ze weer terug. Ook worden de ADV-dagen pensioengevend, wat eerder niet het geval was.



Strafoverplaatsingen

Daarnaast zijn ook zogeheten strafoverplaatsingen van monteurs passé. Daarbij werden monteurs gedwongen in een andere garage te werken als het op een plek niet goed ging.

De vakbond en Broekhuis gaan nu samen kijken hoe ze het tekort aan personeel kunnen oplossen.

Door: RTV Noord Correctie melden