Schoonmakers willen onderwijsgroep de oren wassen

Gewapend met een schuimkanon voeren schoonmakers dinsdag actie bij het kantoor van openbare onderwijsgroep O2G2 aan de Leonard Springerlaan in Groningen. Ze vinden de werkdruk te hoog.

De schoonmakers die in dienst zijn van schoonmaakbedrijf Dolmans, zouden te weinig tijd hebben om hun werk te doen. Daardoor zouden de hygiënische omstandigheden op de scholen te wensen overlaten.Volgens O2G2 is bij de aanbesteding precies berekend hoeveel tijd nodig is om de scholen schoon te maken. Bovendien zou Dolmans meerdere pogingen hebben gedaan om met vakbond FNV en de schoonmakers in gesprek te komen, maar is dat niet gelukt.Vorige maand voerden de schoonmakers ook al actie. 'Dit keer hebben we oren meegenomen', zegt een actievoerder. 'We gaan ze de oren wassen, want als ze niet willen luisteren dan moeten ze maar voelen.'De actievoerders hebben dinsdag ook aangebeld bij het kantoor van O2G2, maar de deur bleef dicht. 'We zien ze voor de ramen staan, maar niemand komt naar buiten om ons te woord te staan', zegt een van de actievoerders. Een woordvoerder van O2G2 benadrukt nogmaals dat hij 'liever vandaag dan morgen' gaat praten over de situatie.