Nieuwe gemeente zoekt taalvrijwilligers

(Foto: carmelap / sxc stock exchange)

De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde zoeken taalvrijwilligers om mensen te begeleiden die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.

De taalvrijwilligers helpen één op één, of in kleine groepjes, mensen beter te leren lezen, schrijven of spreken. Ze hoeven geen taalwonder te zijn, maar een geduldig en hulpvaardig karakter strekt tot aanbeveling, blijkt uit de gezamenlijke wervingstekst van de drie betrokken gemeenten.



Steun van Stichting Lezen en Schrijven

Het vrijwilligerswerk vindt plaats in de bibliotheken van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en in het Maatschappelijk Activatie Centrum (MAC) in Muntendam. Vrijwilligers krijgen begeleiding vanuit Stichting Lezen en Schrijven en de coördinator van het project.



De tijd die de vrijwilligers kwijt zijn, kan variëren van een uurtje tot meerdere dagdelen per week. Taalvrijwilligers worden zoveel mogelijk gekoppeld aan mensen uit de eigen gemeente.



Voorlichtingsbijeenkomst

Geïnteresseerden zijn woensdag 1 februari welkom bij een voorlichtingsbijeenkomst in het Kielzog in Hoogezand. De bijeenkomst begint om half acht 's avonds.

Door: RTV Noord Correctie melden